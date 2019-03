Rada Ministrów zmieniła właśnie matrycę podatku VAT - poinformował we wtorek na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk. Podał przykłady zmian: stawka na smoczki i wózki dziecięce spadnie z 23 proc. do 8 proc., a na ośmiorniczki czy kawior wzrośnie z 8 proc. do 23 proc.