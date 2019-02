"Wszystkie propozycje, które pojawiły się podczas konwencji PiS są doskonale policzone. To nie są jednak propozycje tylko dystrybucyjne, ponieważ mamy również propozycje pro-przedsiębiorcze, aktywizujące. Propozycja zerowego PIT-u do 26. roku życia to jest kolejna ze zmian, podobna do tych, jakie oferujemy w ramach ulgi na start, czyli tego łatwiejszego, ambitniejszego wejścia na rynek pracy dla tego najmłodszego pokolenia, które najbardziej widzi, iż ich pozycja w stosunku do pozycji ich rówieśników w Europie Zachodniej jest nie równoprawna. Za sprawą tych pierwszych lat nie obciążonych PIT-em będą mogli naprawdę nieźle zarabiać co jest istotne w zakresie wyrównywania szans" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

Dodała, że zapowiedź związana z waloryzacją kwoty wolnej jest także propozycją pro-przedsiębiorczą, pro-rozwojową, uruchamiającą energię Polaków.

"To kolejne dobre rozwiązanie, które mamy nadzieję, że dobrze wpłynie na rynek pracy w tym roku zwłaszcza, który będzie pierwszym rokiem lekkiego spowolnienia gospodarczego. Te propozycje mamy nadzieję, pozwolą nam te dobre tempo rozwoju utrzymać" - stwierdziła minister.

"To są rozwiązania ustawowe, a zatem rozumiem, że prace nad nimi już trwają w Ministerstwie Finansów i w taki sposób, aby mogły one wejść jeszcze w tym roku podatkowym"- powiedziała Emilewicz.

Według niej, wcześniejsze rozwiązania, konstytucja biznesu, 100 zmian dla firm, pakiet MŚP, to wszystkie rozwiązania zostawiają również wymierną materialną korzyść w kieszeniach przedsiębiorców.

"Mały ZUS, pierwszy raz po 1989 r., kiedy zrywamy z zasadą ryczałtowego ZUS-u, gdzie dla najmniejszego przedsiębiorcy ZUS na poziomie ok. 1 300 zł jest bardzo dużym wyzwaniem - po raz pierwszy będą płacić do uzyskanych przychodów, czyli może np. nie przekroczyć 600 zł. To rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2019 roku i cieszy się ogromną popularności. Mamy ponad 131 tys. firm, które zdecydowało się skorzystać z tego rozwiązania" - podsumowała minister.

Podczas konwencji PiS zapowiedziało: rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko (likwidacja kryterium dochodowego), wypłatę 13-stej emerytury w kwocie 1 100 zł, likwidację podatku PIT dla osób do 26 lat, zwiększenie kosztów uzyskania w PIT oraz wzrost nakładów na transport lokalny (przywracanie lokalnych połączeń autobusowych). Premier Mateusz Morawieckiego oszacował łączny, roczny koszt zmian dla budżetu na blisko 40 mld zł.