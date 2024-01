Od stycznia 2024 roku wzrastają stawki akcyzy na alkohol i papierosy, co wpłynie na ceny tych używek w sklepach. Kolejne podwyżki zaplanowane są stopniowo aż do 2027 roku.

Na jakie rodzaje alkoholu wzrosły stawki akcyzy?

Wysokość stawek akcyzy określa nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z dnia 29 października 2021 roku. Zgodnie z nią, w 2024, 2025 i 2026 roku wzrosną stawki akcyzy na:

alkohol etylowy 100%,

piwo,

wino,

tzw. pozostałe napoje fermentowane,

tzw. wyroby pośrednie.

Nie wzrosną natomiast stawki akcyzy na takie alkohole, jak cydr czy perry.

Ile kosztuje alkohol w 2024 roku?

Najtańsze z mocniejszych alkoholi podrożały o prawie 2 złote. Co to oznacza? Cena pół litra wódki i innych tego rodzaju trunków najtańszych marek osiąga wysokość 30 złotych. O co najmniej 1 złoty wzrosła również cena tzw. „małpek”.

Z kolei średnie piwo, którego cena wynosiła dotychczas około 3-4 złote, podrożało o około 15%, a więc o kilkadziesiąt groszy. W kolejnym roku oprócz podwyżki akcyzy nastąpi również wzrost kaucji na butelki i puszki. W 2025 wyniesie ona średnio złotówkę. Najtańsze piwa mogą więc kosztować nawet 5 złotych.

Na jakie inne produkty wzrosły stawki akcyzy?

W 2024 roku i kolejnych latach wzrosną stawki akcyzy na:

papierosy,

tytoń do palenia,

cygara,

cygaretki.

Ile kosztuje paczka papierosów w 2024 roku?

Podwyżka akcyzy w 2024 roku nie wpłynie na diametralną zmianę cen papierosów, gdyż co roku mamy do czynienia z niewielkim ich wzrostem. Nie jest więc on aż tak odczuwalny. Eksperci szacują, że tegoroczna podwyżka wyniesie około 60 groszy. Najprawdopodobniej zaowocuje to zniknięciem papierosów po 16 złotych, a ceny najtańszych będą rozpoczynać się od 17 złotych.

Zgodnie z przepisami, wyroby tytoniowe z akcyzą zapłaconą już w 2024 znajdą się w sklepach dopiero od dnia 1 marca 2024 roku. Oznacza to, że na razie papierosy będą w sprzedaży z akcyzą ubiegłoroczną.

Należy również pamiętać, że w odniesieniu do papierosów z filtrem dochodzi od dnia 1 stycznia podatek od plastiku. Wynosi on 1 grosz od sztuki, co powoduje wzrost ceny paczki tego typu wyrobów o 20 groszy.