W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt przewiduje wprowadzenie limitu zwrotu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji świń jako dodatkowego limitu dla gospodarstw rolnych na 1 ha użytków rolnych oraz limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego w chowie i hodowli krów.

Jak podkreślono w OSR projektu, zmiana ustawy ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych hodujących świnie, przez wprowadzenie wsparcia finansowego do oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji.

Wyjaśniono, że w ostatnim czasie w związku z inwazją Rosji na Ukrainę drastycznie wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem nośników energii. Wzrost kosztów oleju napędowego powoduje, że produkcja świń staje się coraz mniej opłacalna. Jednocześnie stosowanie nowoczesnych technologii produkcji powoduje wzrost zużycia oleju napędowego do prac polowych związanych z przygotowaniem paszy dla świń, do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu maszyn i urządzeń.

Jak podano, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego nabywanego do produkcji świń nastąpi od początku 2023 r.(PAP)