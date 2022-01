Od nowego roku stawka podatku dla alkoholu etylowego wzrośnie z 6275 zł do 6903 zł od hekto litra 100-proc. alkoholu zawartego w gotowym wyrobie, dla piwa – z 8,57 zł do 9,43 zł od hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu, dla wina i napojów fermentowanych – ze 174 zł do 191 zł od hektolitra wyrobu. Droższe będą również wyroby pośrednie, czyli np. portugalskie wino porto. Tu stawka daniny wzrośnie z 350 zł do 385 zł od hektolitra.