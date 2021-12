Ta ostatnia nowelizacja wprowadza „mapę drogową” podwyżek akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe w okresie od 2022 r. do 2027 r. Stawka podatku od alkoholu etylowego wzrośnie od 1 stycznia 2022 r. z 6275 zł do 6903 zł od hektolitra 100-proc. alkoholu zawartego w gotowym wyrobie. Natomiast w 2027 r. wyniesie ona aż 8811 zł, co według szacunków Ministerstwa Finansów oznacza, iż cena przeciętnej półlitrowej butelki wódki wzrośnie z 22 zł (w 2021 r.) do 28,20 zł w 2027 r.