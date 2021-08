Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca , który chce wprowadzić zmiany konstrukcyjne w pojeździe do 3,5 tony, niebędącym samochodem osobowym. Poinformował, że zmiany będą w pojeździe zarejestrowanym w Polsce, lub takim, który nie został niezarejestrowany i będzie kupiony od krajowego dealera. Przerobiony ma być pojazd przeznaczony do transportu towarów, sklasyfikowany według kodu CN 8704 90 00 00. Wskutek przeróbek powstanie pojazd do przewozu osób (kod CN 8703 80 10 00 lub CN 8703 80 90 00). Podatnik zaznaczył, że zarówno przed przeróbką, jak i po niej pojazd będzie elektryczny. Chciał się upewnić, że dzięki temu nie powstanie u niego obowiązek podatkowy.