Wzrosnąć miałyby również kary za nielegalną produkcję alkoholu i wyrobów tytoniowych, a także za wykorzystywanie oleju opałowego do celów napędowych.

Wynika to z założeń do projektu nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, opublikowanych właśnie w rządowym wykazie prac legislacyjnych. Projekt nowelizacji w tym zakresie ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w ostatnim kwartale 2021 r., a więc zmiany, o ile zostaną uchwalone przez Sejm, mogłyby wejść w życie w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że resort finansów chciał wtedy, aby straże gminne, inspektorzy handlowi i policja nakładali mandaty na sprzedawców niewydających paragonów bądź sprzedających używki z nielegalnego źródła. W założeniu miało to być uderzenie w szarą strefę mocno rozpowszechnioną na targowiskach.

Zaoponował wtedy m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wskazując, że aby inspektorzy handlowi mogli wykryć transakcję w szarej strefie, muszą dokonać zakupu kontrolowanego, a na to potrzeba pieniędzy. UOKiK uważał również, że inspektorzy handlowi nie są od tego, by oceniać, kiedy sprzedawca powinien wydać paragon z kasy fiskalnej.

Ostatecznie zaprzestano wtedy prac nad tym projektem, ale teraz Ministerstwo Finansów wraca do założeń w zmodyfikowanej wersji. Chce, aby inspekcja handlowa i straże gminne (w tym miejskie) karały za niewydawanie paragonów bądź faktury . Miałyby również prawo nakładać mandaty na akcyzowych paserów, a więc kupujących, przechowujących, przewożących i przesyłających używki z nielegalnego źródła. Inspekcja Handlowa i straże gminne zostałyby w związku z tym uznane za niefinansowe organy postępowania przygotowawczego, co pozwoliłoby im prowadzić postępowanie mandatowe zgodnie z art. 136 kodeksu karnego skarbowego.

Przypomnijmy, że obecnie w pierwszym przypadku sprawcy grozi kara więzienia do 3 lat (przy trybie podstawowym czynu zabronionego) i minimalna trzyletnia kara więzienia (przy trybie kwalifikowanym). Natomiast za nielegalną produkcję wyrobów akcyzowych grozi grzywna do 720 stawek dziennych oraz kara pozbawienia wolności, co zgodnie z art. 27 k.k.s. oznacza pobyt w więzieniu na czas nie krótszy niż 5 dni i nie dłuższy niż 5 lat.