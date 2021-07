E-Deklaracje to nasz pierwszy pomysł na to, jak zautomatyzować obsługę podatników. Teraz chcemy natomiast, aby ta automatyzacja była jeszcze większa i to zapewni e-Urząd Skarbowy. To on stanie się miejscem zdalnego kontaktu obywateli z administracją skarbową. Będzie on więc przejmować wszystkie usługi elektroniczne z pozostałych systemów. W 2022 r. planujemy udostępnić w e-Urzędzie Skarbowym pierwsze interaktywne formularze deklaracji podatkowych. W związku z tym system e-Deklaracje zostanie wygaszony.