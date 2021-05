Sprawa, która trafiła do NSA, dotyczyła podatnika, który najpierw sprowadził samochód osobowy z zagranicy, zarejestrował go w Polsce, a następnie wywiózł do Norwegii. W kolejnym roku sprzedał pojazd nabywcy z Niemiec. Auto zostało przetransportowane (na kołach) z Norwegii do Niemiec, a transport wykonała osoba, której podatnik to zlecił. Koszt tego transportu został przerzucony na nowego nabywcę pojazdu.