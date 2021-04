Resort nie przedłuży już dotychczasowych preferencji zapisanych w rozporządzeniu z 22 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1092). Płyn do e-papierosów oraz wyroby nowatorskie, wobec których obowiązek podatkowy powstał do końca grudnia 2020 r., nie muszą być oznaczane banderolą legalizacyjną do końca kwietnia 2021 r. Od maja br. to się zmieni.