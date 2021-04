Obowiązek składania kwartalnych deklaracji wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694). Zgodnie z dodanym przez nią art. 24e ustawy o podatku akcyzowym podmioty posiadające wyroby wolne od podatku akcyzowego (np. skażony alkohol) lub wymienione w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowane zerową stawką daniny (np. wyroby używane w przemyśle chemicznym, oleje) złożą do urzędu skarbowego deklaracje kwartalne do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.