Termin rejestracji

Przedsiębiorca, który zdecyduje się zarejestrować w procedurze unijnej, będzie zobowiązany rozliczać VAT należny od wszystkich czynności objętych tą procedurą, wyłącznie w ramach tej procedury. Szczegółowe informacje w zakresie rejestracji do procedury unijnej, składania deklaracji i ich korekt, dokonywania płatności VAT, ewidencjonowania, aktualizacji danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym oraz wyrejestrowania są dostępne na stronie rządowej w dokumentach:• „Zasady rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi – procedura nieunijna”, • „Zasady rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi – procedura unijna”. W przykładzie 39 z objaśnień przedstawiono następującą sytuację: Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje towary konsumentom we Francji i Włoszech za pośrednictwem swojej strony internetowej (sklepu online). Towary są wysyłane do konsumentów z magazynu w Polsce. Przedsiębiorca jest zarejestrowany na VAT we Francji i Włoszech, gdzie rozlicza VAT należny z tytułu tej sprzedaży. Przedsiębiorca od 1 lipca 2021 r. chce rozliczać podatek należny z tytułu dokonywanej sprzedaży przez OSS. W tej sytuacji przedsiębiorca jest obecnie zarejestrowany dla celów VAT we Francji i Włoszech, jednakże od 1 lipca 2021 r. chce korzystać z OSS. Przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, zatem państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska. W celu dokonania rejestracji do procedury unijnej przedsiębiorca powinien złożyć do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT (VIU-R). Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorca zadeklaruje i zapłaci podatek VAT należny we Francji i Włoszech za pośrednictwem OSS.(s. 69–70 objaśnień)

W objaśnieniach nie został wprost wskazany termin, do którego mogli zarejestrować się dla celów procedury OSS podatnicy, którzy przekroczyli próg 10 000 euro już 1 lipca 2021 r. Zgodnie ze stanowiskiem zarówno Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, jak i stanowiskiem prezentowanym początkowo przez Ministerstwo Finansów, terminem dla złożenia zgłoszenia był 10 sierpnia 2021 r. W opublikowanej przez Ministerstwo Finansów 29 lipca 2021 r. odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania z webinarium „VAT e-commerce w praktyce polskich firm” 28 czerwca 2021 r., wskazano, iż w sytuacjach gdy na moment wejścia w życie przepisów podatnik już przekroczył limit 10 000 euro, należało zarejestrować się do 30 czerwca 2021 r. W przypadku niezłożenia zgłoszenia rejestracyjnego w tym terminie, podatnik może rozpocząć rozliczanie VAT poprzez OSS dopiero od kolejnego kwartału tj. od IV kwartału 2021 r. (jeżeli złoży zgłoszenie rejestracyjne do procedury szczególnej do końca III kwartału). Przykład 39 z objaśnień nie wskazuje niestety żadnego terminu, w którym powinien zmieścić się podatnik, aby skutecznie złożyć zgłoszenie rejestracyjne do procedury OSS. Dotychczas nie zostało więc wydane jednolite oficjalne stanowisko, które potwierdziłoby możliwość skorzystania z procedury OSS od 1 lipca 2021 r. poprzez złożenie zgłoszenia do 10 sierpnia 2021 r., a temat ten nie został poruszony w objaśnieniach.