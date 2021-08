Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. co do zasady po przekroczeniu progu dla sprzedaży wysyłkowej towarów na odległość w wysokości 10 000 euro – odnoszącego się do sprzedaży do konsumentów (transakcje B2C) łącznie do wszystkich krajów UE – dostawca jest zobowiązany do rozliczenia dostawy ze stawką VAT obowiązującą w kraju członkowskim konsumpcji. Można więc powiedzieć, że w stosunku do poprzednich regulacji, to wcześniejsze zrealizowanie się obowiązku rejestracji na VAT w kraju konsumpcji jest dla wielu podatników raczej niedogodnością. Do końca czerwca 2021 r. (ze względu na nieprzekroczenie progu obrotu 35 tys. – 100 tys. euro dla danego kraju) wybrani podatnicy mogli bowiem prowadzić sprzedaż do konsumentów w innych krajach unijnych i rozliczać transakcję według polskiej stawki VAT