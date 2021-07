Zrodziło to spory, czy w pobranych przez komorników opłatach za czynności egzekucyjne był już zawarty VAT, czy go nie było, więc fiskus miał prawo go doliczyć. Odpowiedzi na to pytanie nie daje art. 29a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163; dalej: ustawa o VAT). Z jednej strony wskazuje on, że do podstawy opodatkowania zalicza się wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać (ust. 1). Z drugiej strony określa, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty należnego podatku (ust. 6 pkt 1).