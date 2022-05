Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, jest właścicielem większości udziałów w jednym z podmiotów zależnych. Część z tych udziałów planowała sprzedać na rzecz spółki niepowiązanej. W dniu tej transakcji nie spełniłaby warunku posiadania co najmniej 10 proc. udziałów nieprzerwanie przez 12 miesięcy, ale – jak podkreśliła – spełni go w przyszłości, bo nawet po sprzedaży będzie miała co najmniej 10 proc. udziałów w podmiocie zależnym.