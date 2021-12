Chodziło o spółkę, która zamierzała nabyć grunt i utworzyć na nim składowisko odpadów. Chciała się upewnić, że jeśli otrzyma decyzję o warunkach zabudowy, to będzie mogła zaliczyć kwotę wydatkowaną na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodów – w formie odpisów amortyzacyjnych od całej budowli – składowiska odpadów.

WSA w Bydgoszczy przyznał rację spółce (sygn. akt I SA/Bd 645/18). Stwierdził, że art. 16a i art. 16c ustawy o CIT , dotyczące definiowania środków trwałych oraz wyłączeń z amortyzacji, nie odnoszą się do klasyfikacji KŚT. Dyrektor KIS powinien więc ponownie rozpatrzyć wniosek spółki o wydanie interpretacji – orzekł WSA.

Uznał też, że jeśli dyrektor KIS chciał oprzeć swoje rozstrzygnięcie na klasyfikacji KŚT, to jego obowiązkiem było wystąpienie do właściwego organu statystycznego o zaklasyfikowanie środka trwałego. Wcześniej jednak organ musiałby – zdaniem sądu – wykazać, że obowiązek kwalifikacji rzeczywiście wynika z przepisów mających zastosowanie w sprawie.

NSA przychylił się do stanowiska sądu I instancji. Stwierdził, że nie było podstaw do pozostawienia wniosku spółki bez rozpatrzenia.

– Należało procedować w taki sposób, żeby dążyć do wydania indywidualnej interpretacji. Organ powinien więc wypowiedzieć się, czy uzyskanie dla gruntu decyzji o warunkach zabudowy wpłynie na to, że nie obejmie go wyłączenie z art. 16c pkt 1 ustawy o CIT – wyjaśnił sędzia Jan Rudowski.