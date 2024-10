Papierosy będą droższe – to wiemy już od dawna. Jednak w czasie dyskusji o zmianach padały różne propozycje. Ostateczny kształt podwyżek poznaliśmy 1 października 2024 roku, gdy rząd przyjął projekt nowelizacji, która w iście ekspresowym tempie została uchwalona przez Sejm.

Papierosy będą droższe – to było jasne już od dawna

Już w lipcu 2024 roku Minister Zdrowia zapowiedział, że alkohol i papierosy będą droższe, a to za sprawą podwyżki akcyzy, do której resort planował przekonać Ministra Finansów. Miało to być jednym z elementów walki z nadużywaniem alkoholu i ułatwionym dostępem do wyrobów tytoniowych, z którego ochoczo korzystają młodzi ludzie. Mocno wówczas podkreślano, że choć planowana podwyżka może wydawać się drastyczna, to jednak rzeczywistość jest taka, że papierosy i alkohol mocny są w Polsce najtańsze w całej Europie i trzeba to zmienić.

Przypomnijmy, że pierwotny plan przewidywał, że zgodnie z mapą akcyzową stawki akcyzy na alkohol miały rosnąć w latach 2023–2027 o 5 proc. co rok, a na papierosy o 10 proc. Jednak już w 2024 roku resort finansów zaproponował w tym zakresie zmiany i zaczęto mówić o podwyżkach na:

papierosy – w wysokości 25 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

tytoń do palenia – w wysokości 38 proc. w 2025 roku, 30 proc. w 2026 roku i 22 proc. w 2027 roku;

wyroby nowatorskie – w wysokości 50 proc. w 2025 roku, 20 proc. w 2026 roku i 15 proc. w 2027 roku;

e-papierosy – w wysokości 75 proc. w 2025 roku, 50 proc. w 2026 roku i 25 proc. w 2027 roku.

Jednak i to nie była wersja ostateczna, a plany dalej się zmieniały. Zgodnie z jednym z nich już w 2027 roku cena paczki papierosów miałaby wynosić około 26–27 złotych (obecnie ok. 17–18 złotych), a do tego miała zostać wprowadzona nowa specjalna opłata w wysokości 40 złotych od urządzeń do waporyzacji. Akcyzą miały zostać objęte wszystkie produkty zawierające nikotynę, w tym również te, które obecnie funkcjonują poza systemem.

Nowelizację uchwalono ekspresowo

Ostateczny kształt planowanych zmian poznaliśmy 1 października 2024 roku, gdy rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, a już 18 października, a więc iście ekspresowo, nowelizacja została uchwalona przez Sejm. Wynika z nich, że w 2025 r. stawka akcyzy od papierosów w części kwotowej wzrośnie o 25 proc., w 2026 roku o 20 proc., a w 2027 roku o 15 proc. Z kolei część kwotowa podatku na tytoń do palenia zostanie podniesiona o 38 proc. w 2025 roku, o 30 proc. w 2026 roku oraz o 22 proc. w 2027 roku. Zostaną również podniesione stawki akcyzy na cygara i cygaretki – w 2025 roku o 25 proc., w 2026 roku o 20 proc., a w 2027 roku o 15 proc. Podwyżki nie ominą też tzw. wyrobów nowatorskich, czyli podgrzewanych wyrobów tytoniowych. W ich wypadku akcyza w części kwotowej wzrośnie w 2025 roku o 50 proc., a w kolejnych latach o 20 proc. oraz o 15 proc. Z kolei akcyza na płyn do papierosów elektronicznych w 2025 roku wzrośnie o 75 proc., w 2026 roku o 50 proc., a w 2027 roku o 25 proc. Po raz pierwszy stawki akcyzy mają wzrosnąć od 1 marca 2025 roku i będą obowiązywały w tej wysokości do 31 grudnia 2025 roku. Uchwalona przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu.