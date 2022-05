WSA podkreślił, że akcyza jest podatkiem nakładanym na konsumpcję oznaczonych towarów (zasada konsumpcyjności) i z założenia jest pobierana na pierwszym szczeblu obrotu danym towarem (zasada jednofazowości). Dlatego, jeżeli nie dojdzie w kraju do konsumpcji określonego towaru, to ustawa akcyzowa przewiduje możliwość zwrotu podatku, czego przykładem jest właśnie art. 107 ust. 1.

Orzekł więc, że czasowa rejestracja, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym nie może być sama przez się przeszkodą do zwrotu akcyzy. Nie może prowadzić do obciążenia podatkiem akcyzowym podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów osobowych i nie są konsumentem sprzedawanych pojazdów.

Identycznie WSA w Poznaniu orzekł we wspomnianym wyroku 1 grudnia 2021 r. (sygn. akt III SA/Po 1014/21). W obu nawiązał do odmiennej wykładni Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale – jak stwierdził – orzeczenia te zapadły w innych stanach faktycznych.

Przypomnijmy, że w jednej z takich spraw NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Stan faktyczny tamtej sprawy był nieco odmienny, ale istota pytania do TSUE również dotyczyła art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

NSA nabrał wątpliwości, czy krajowi przedsiębiorcy eksportujący samochody osobowe do krajów trzecich (a także dokonujący wewnątrzwspólnotowej ich dostawy) nie stają się mniej konkurencyjni w stosunku do przedsiębiorców z innych krajów unijnych eksportujących takie pojazdy (lub dokonujących WDT) przez to tylko, że są pozbawieni prawa do zwrotu zapłaconej akcyzy – chociażby w kwocie wyliczonej proporcjonalnie w stosunku do okresu, kiedy auto jest zarejestrowane (czasowo) w Polsce.