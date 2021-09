W trakcie pierwszego czytania projektu Polskiego Ładu, czyli nowelizacji ustaw o PIT, CIT i niektórych innych ustaw, wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewnił, że dzięki planowanym zmianom w kieszeniach podatników zostanie 16 mln zł więcej. Jako korzystne wymienił m.in. podniesienie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku, podwyżkę do 120 tys. zł drugiego progu podatkowego, zero PIT dla powracających do kraju i nowe ulgi inwestycyjne.