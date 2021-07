Szymon Parulski, doradca podatkowy z kancelarii Parulski i Wspólnicy, uczestniczący w Forum zwraca jednak uwagę, że podwyżki powinny objąć przede wszystkim akcyzę na tytoń do podgrzewania, a nie segment najtańszych papierosów. Może to bowiem spowodować przejście konsumentów do szarej strefy, a nie odejście od palenia.

Zdaniem uczestników Forum zmiany powinny objąć też tytoń do skręcania. Dziś przez niską stawkę podatku można z niego mieć paczkę papierosów za 6 zł. Dla porównania za tanie legalne papierosy trzeba zapłacić 13 zł. Zdaniem ekspertów za podwyżką akcyzy na ten produkt przemawia także to, że nawet gdy jego cena wzrośnie, to i tak pozostanie na legalnym rynku tańszy niż paczka papierosów w szarej strefie, gdzie kosztuje około 10 zł.

– Nie powinny one być różnicowane, trzeba dążyć do tego, by konsument nie miał alternatywy. Tworzenie barier ekonomicznych do wchodzenia w nałóg to najlepszy sposób do walki z nim – podkreśla. Dlatego, jak dodaje, powinny zostać zniesione też wszelkie odstępstwa od stosowania akcyzy. – Wyroby, które wymykają się z opodatkowania, zyskują na popularności. Dobrym przykładem są e-papierosy. W ostatnich latach upowszechniły się na rynku przez to, że obowiązywała zerowa stawka podatku – podkreśla.