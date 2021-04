Problem pojawił się wraz z wejściem w życie 20 czerwca 2019 r. rozporządzenia, które wprowadziło nowe wzory banderol m.in. na wyroby spirytusowe (Dz.U. poz. 1147). Zarówno z niego, jak i z art. 134 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym wynikało, że stare znaki akcyzy zachowają ważność tylko do 20 czerwca 2020 r.

Organizacje branżowe, m.in. Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego (ZPPPS), zaapelowały jednak o wydłużenie czasu na wyprzedaż butelek oznaczonych starymi banderolami. Przekonywały, że pierwotnie przewidziany roczny termin jest za krótki i dystrybutorzy wyrobów spirytusowych odmawiają przyjmowania trunków oznaczonych starymi banderolami z obawy o to, że nie zdążą ich sprzedać w wyznaczonym czasie. Po jego upływie musieliby kupować kosztowne banderole legalizacyjne.

Ministerstwo przedłużyło ważność banderol najpierw do końca 2020 r., a następnie do 30 czerwca 2021 r. Jednak i to okazało się niewystarczające.