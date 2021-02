Jak zaznaczono w informacji przekazanej PAP, do rozmów zostaną zaproszone wszystkie podmioty zainteresowane dialogiem.

Według MF forum to sprawdzony sposób dialogu z interesariuszami: biznesem, organizacjami branżowymi i doradcami podatkowymi. Ma charakter zespołu opiniodawczo-doradczego przy ministrze finansów, przygotowującego rekomendacje, opinie, analizy, wnioski oraz propozycje dotyczące funkcjonowania systemu podatkowego. Resort od 2018 r. organizuje Forum Cen Transferowych, od 2019 r. działa także forum MDR dotyczące raportowania schematów podatkowych. Ta formuła będzie wprowadzona także dla podatku akcyzowego.

Zgodnie z informacją MF, tematem pierwszego forum będzie m.in. rewizja dyrektywy tytoniowej przewidująca harmonizację akcyzy od wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów. Komisja Europejska została zobligowana przez Radę UE do skorzystania z doświadczeń państw członkowskich.

"Forum będzie miejscem, które posłuży podsumowaniu doświadczeń rynku i administracji płynących z pierwszego półrocza poboru akcyzy od nowych kategorii wyrobów, tj. płynów do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich" - zapowiada wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"Wobec obecnych dyskusji chcemy jak najszybciej powrócić do konsultacji społecznych z branżą, aby odpowiedzieć na wskazywane przez nią potrzeby. W ten sposób chcemy opracować najbezpieczniejsze rozwiązania, najlepiej reprezentujące interesy polskiego rynku wyrobów nowatorskich, e-papierosów oraz tradycyjnych wyrobów tytoniowych" - dodaje.

Efektem prac mają być propozycje rozwiązań możliwych do zaprezentowania na poziomie unijnym, uwzględniających optykę i doświadczenia wszystkich podmiotów.

MF wyjaśnia, że obowiązujący w Polsce model opodatkowania wyrobów nowatorskich jest zgodny z międzynarodowymi standardami. Kwestia ich opodatkowania w innych krajach UE była dokładnie analizowana przed wejściem w życie polskich regulacji.

Według danych Komisji Europejskiej, w 17 z 18 państw członkowskich Unii Europejskiej, w których te produkty podlegają akcyzie, jej wysokość powiązana jest z masą gotowego wyrobu. Na podobny sposób opodatkowania zdecydowała się Polska. Zdaniem MF obowiązująca od 1 października 2020 r. stawka akcyzy plasuje Polskę w europejskiej średniej, a jej wysokość jest porównywalna z tą obowiązującą u naszych południowych sąsiadów, m.in. w Czechach i na Słowacji. Na opodatkowanie w odmienny sposób, tj. od liczby sztuk, zdecydowało się zaledwie jedno państwo – Węgry.

Sarnowski zwraca uwagę, że w czwartym kwartale br. w UE rozpocznie się proces ujednolicania zasad opodatkowania wyrobów nowatorskich. Według polityka największe szanse ma ten model, który działa w większości krajów Europy i który już teraz jest stosowany w Polsce.

"Z tego względu wprowadzanie teraz zmian sposobu opodatkowania, które w perspektywie miesięcy mogą być nieaktualne, generowałoby chaos legislacyjny i wysokie koszty dostosowawcze po stronie przedsiębiorców" - uważa wiceminister.

"Stanowisko prezentowane przez Polskę będzie efektem konsultacji z branżą przeprowadzonych w ramach Forum" – informuje Sarnowski. Zaznacza, że priorytetem Polski jest aktywny udział w pracach na forum UE, by ich efektem był model opodatkowania gwarantujący efektywność poboru, niewielkie ryzyko ewentualnych nadużyć i niskie koszty obsługi po stronie podatników.

Zdaniem MF pobierany w Polsce podatek od płynu do e-papierów także nie odbiega od europejskiej średniej. Wyższą stawkę (od 0,18 do 0,32 euro za 1 ml) stosuje pięć z 13 krajów UE, gdzie zostały one objęte akcyzą, tj. Słowenia, Szwecja, Estonia, Finlandia i Portugalia. W Danii toczą się prace legislacyjne, które zakładają opodatkowanie od 1 lipca 2022 r. Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły cztery kraje: Grecja, Rumunia, Cypr i Litwa. Dalsze cztery państwa wdrożyły stawki o symbolicznej wysokości, tj. w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).

Resort przypomina, że opodatkowanie płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich weszło w życie 1 lutego 2018 r., ale pobór akcyzy rozpocząć się miał dopiero z początkiem lipca 2020 r. Biorąc pod uwagę sytuację wynikającą z COVID-19, Ministerstwo Finansów zdecydowało o zaniechaniu poboru akcyzy od płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich do 30 września 2020 r. Według fiskusa były to kluczowe trzy miesiące, które pozwoliły wielu podmiotom z branży na przygotowanie się do spełnienia nowych obowiązków związanych z opodatkowaniem, m.in. na założenie składów podatkowych.

Z informacji MF wynika, że o ile w czerwcu 2020 r. w różnych stadiach procedowania znajdowały się aż 24 wnioski o uzyskanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie takiego składu podatkowego, na początku września 2020 r. na uzyskanie zezwolenia czekał tylko jeden podmiot.