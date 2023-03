Resort odniósł się w ten sposób do uwag czytelnika, który osiąga przychody z działalności gospodarczej i z prywatnego najmu, a od jednych i drugich płaci ryczałt ewidencjonowany. W pierwszym przypadku stosuje 14-proc. stawkę ryczałtu, a w drugim – stawkę 8,5 proc.

Reklama

Wypełniając PIT-28 za pomocą systemu e-Deklaracje, czytelnik zauważył, że system wylicza udział danego rodzaju przychodów w przychodach ogółem, a następnie proporcjonalnie do niego rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Czytelnik był tym zaskoczony, ponieważ – jak sądził – skoro od przychodów z prywatnego najmu nie ma składek na ubezpieczenia społeczne i wpłat na IKZE, to nie powinny być one proporcjonalnie pomniejszane. Całość składek do ZUS i wpłat na IKZE powinna być więc odliczona od przychodów z działalności gospodarczej – uważał czytelnik.

Reklama

W odpowiedzi resort wyjaśnił, że takie proporcjonalne odliczenie jest zgodne z art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540). Odliczeń tych (m.in. składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na IKZE) dokonuje się w proporcji ustalonej na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy – wskazało MF. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej i z najmu prywatnego, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, to potrąca je od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.©℗