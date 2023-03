2022 rok przyniósł gruntowne zmiany w prawie podatkowym, które choć nie będą wpływały na sposób składania zeznań rocznych, to nie pozostały bez wpływu na rezultaty rozliczenia PIT. Same „(po)rachunki” z fiskusem nie muszą być jednak trudne, ani stanowić powodu do niepokoju. Zwłaszcza, jeśli ma się do dyspozycji szereg praktycznych przykładów, które mogą znaleźć zastosowanie w konkretnej sytuacji.

W Polsce jest ok. 24 mln podatników PIT. W tym roku – wyjątkowo do 2 maja – mają oni czas na rozliczenie podatkowe za 2022 r. To pierwsze „(po)rachunki" z urzędami skarbowym po wejściu w życie Polskiego Ładu, który zmodyfikował szereg dotychczas obowiązujących regulacji podatkowych. Z myślą o naszych czytelnikach i o tym, aby pomóc im w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz rozwiązania skomplikowanych kazusów, które - mamy nadzieję – pozwolą uniknąć błędów i zaoszczędzić czas przy składaniu deklaracji podatkowej. Rozliczenie PIT 2022. Ulga na dzieci: O czym należy pamiętać? Wspólne rozliczenie z małżonkiem, ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, zerowy PIT, ulga termomodernizacyjna – to niektóre z obszarów tematycznych, którym poświęciliśmy szczególną uwagę Odpowiedzi na pytania przygotowane przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej, udzieliło Ministerstwa Finansów.