Do 30 czerwca 2023 r. organizacje pożytku publicznego muszą zgłosić aktualny rachunek do urzędu skarbowego, chyba że wcześniej zgłoszony jest wciąż aktualny. To konieczne, aby otrzymać pieniądze z 1,5 proc. PIT – przypomina Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Nie trzeba zatem podejmować żadnych czynności, jeżeli w ubiegłych latach organizacja zgłosiła do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania pieniędzy z PIT i nadal jest on aktualny.