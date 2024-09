Instytucje finansowe oraz surowcowe spółki Skarbu Państwa zdominowały listę największych płatników podatku CIT za 2023 r. Ale można na niej znaleźć także sieci handlowe i operatora telefonii komórkowej

Połowę z listy dwudziestu krajowych firm, które zapłaciły za 2023 r. najwięcej podatku dochodowego stanowią banki. Tak wynika z opublikowanych właśnie przez Ministerstwo Finansów zestawień podatników CIT.

Banki: budżet korzysta na wysokich stopach procentowych

Podatek od pierwszej dwudziestki wynosi prawie 16,7 mld zł. Rok wcześniej ta sama grupa firm zapłaciła 14,3 mld zł CIT. Na banki w 2023 r. przypadło 10,5 mld zł wobec niespełna 6 mld zł rok wcześniej. Wysokie zyski banków to pochodna rekordowych stóp procentowych oraz niższych nadzwyczajnych kosztów takich jak konieczność spisania w straty części hipotek w związku z obowiązywaniem wakacji kredytowych czy wydatek związany z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku (obie sprawy obciążyły wyniki za 2022 r.). Banki płaciły dużo CIT również w latach poprzednich, gdy zarabiały mniej. Powód? Część ponoszonych przez nie kosztów ma charakter księgowy (zmniejsza zysk), ale nie podatkowy.

Sześć firm płaci więcej niż miliard CIT-u

Tak samo, jak rok wcześniej, sześć podmiotów zdołało przekroczyć barierę miliarda złotych CIT. Mowa o kwotach z deklaracji podatkowych. W publikowanych wcześniej sprawozdaniach finansowych mogły pojawiać się inne kwoty.

Lista „miliarderów” uległa jednak zmianie. Przed rokiem pierwszy był Orlen, który miał do zapłacenia 4,3 mld zł podatku. To w części efekt rozliczenia korzyści z przejęcia Grupy Lotos. Ten ostatni podmiot w zestawieniu za 2022 r. jeszcze występuje. Teraz jest już częścią Orlenu, dla którego kwota podatku do zapłacenia zmniejszyła się do 1,4 mld zł. 2022 r. był wyjątkowo udany również dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która wtedy miała do zapłacenia 1,3 mld zł CIT, a za 2023 r. już tylko 3,9 mln zł. W przypadku jednej ze spółek zależnych grupy PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna kwota podatku zmniejszyła się z 1 mld zł do mniej niż 400 tys. zł. Sama Polska Grupa Energetyczna jest obecna w gronie 20 największych podatników.

Tym razem kwotę miliarda CIT do zapłacenia zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r. przekroczył PKO BP. Teraz dołączyły niego trzy kolejne: Pekao, Santander Bank Polska i ING Bank Śląski. W gronie "podatkowych miliarderów" znalazła się również spółka Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka.

Mniej dochodów, więcej strat podatkowych

Resort finansów co roku do końca września pokazuje listę obejmującą podatników CIT o przychodach przekraczających 50 mln euro, podatkowe grupy kapitałowe i spółki nieruchomościowe. O ile w gronie największych podatników widać wzrost kwoty należnego podatku, to biorąc pod uwagę całość zestawienia liczącego kilka tysięcy podmiotów wartość podatku należnego zmniejszyła się z 60,9 mld zł za 2022 r. do 55,9 mld zł za 2023 r. Ogólna wartość dochodów podatkowych spadła z niespełna 429 mld zł do 419 mld zł, zaś straty wzrosły z 30,7 mld zł do 39,1 mld zł.