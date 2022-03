Artykuł 15e ustawy o CIT obowiązywał do końca 2021 r., został uchylony wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu. Jego treść została włączona do konstrukcji minimalnego podatku dochodowego, o którym pisaliśmy w artykule „Minimalny podatek dochodowy. Kolejny zagwarantowany wpływ do budżetu” (DGP nr 185/2021).