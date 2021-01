Zdaniem resortu potwierdza to również treść art. 13 ust. 3 ustawy nowelizującej z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123). Zgodnie z tym przepisem zwolnienia przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT „mają zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółki te stały się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych”.

– Co prawda ustawa nowelizująca wskazuje, że do zysków ze spółek komandytowych, wypracowanych po zmianie statusu spółki komandytowej, wypłaconych na rzecz wspólników, stosuje się art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (zwolnienie z opodatkowania m.in. dywidend), ale problem tkwił w szczegółach. Bo zysk wypłacany ze spółki komandytowej jest zyskiem z tytułu udziału w spółce, a nie, w świetle wykładni językowej, dywidendą – tłumaczy Dariusz Gałązka, partner i szef zespołu doradztwa podatkowego w Grant Thornton.

Byłoby dobrze, zdaniem eksperta, gdyby resort finansów wypowiedział się też co do sposobu ustalania udziału procentowego – czy jest to udział w zysku wspólnika, czy może wartość wkładów wspólnika do wartości wszystkich wkładów wniesionych przez wspólników.