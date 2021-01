Jej zdaniem wprowadza on wątpliwości interpretacyjne. Z jednej strony bowiem odwołuje się on do art. 1 ust. 3 pkt 1, który mówi obecnie już nie tylko o spółkach komandytowo-akcyjnych, ale też komandytowych. Z drugiej zaś zakazuje zaliczania do kosztów podatkowych wydatków tylko na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących.