W tym celu spółka wykorzystywała nie tylko własne auta, lecz także pojazdy zagranicznych klientów. Były to zarówno samochody zarejestrowane przez właściciela za granicą, jak i pojazdy niezarejestrowane. W niektórych sytuacjach były one bezpłatnie użyczane spółce na okres testów, w innych – tymczasowo wynajmowane.

Spółka była przekonana, że nie musi płacić akcyzy od wewnątrzwspólnotowego nabycia tych pojazdów. Zwróciła uwagę na art. 101 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego zależy od tego, czy polski podatnik nabywa prawo do rozporządzania takim pojazdem jak właściciel. Tłumaczyła, że w jej sytuacji do tego nie dojdzie, bo właścicielem pojazdów są podmioty zagraniczne, które jedynie użyczają jej auto bądź je wynajmują – wyłącznie w celu realizacji testów. W przeciwnym razie – argumentowała – każde użyczenie samochodu (np. w ramach leasingu czy najmu) pozbawiłoby wynajmującego lub leasingodawcę władztwa nad rzeczą.

Spółka tłumaczyła, że mimo iż czasowo zarejestruje w Polsce nienależące do niej pojazdy, to nie można ich uznać za samochody osobowe, bo są to auta testowe.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił jednak uwagę na to, że sama spółka we wniosku o interpretację zaklasyfikowała pojazdy testowe jako samochody osobowe o kodzie CN 8703. Pojazdy o takim kodzie Nomenklatury Scalonej podlegają opodatkowaniu akcyzą, niezależnie od tego, czy mają służyć testom lub badaniom – wyjaśnił.

Dyrektor KIS wyjaśnił również, że obowiązek zapłaty akcyzy od WNT nie zależy od tego, czy dojdzie do zmiany właściciela auta, lecz od tego, czy dojdzie do przemieszczenia samochodu osobowego na terytorium Polski i wykorzystywania go w naszym kraju dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazał, że potwierdza to również wyrok NSA z 23 listopada 2017 r. (sygn. akt I GSK 2330/15).