Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym autorstwa Ministerstwa Finansów trafiła do Senatu. W środę nad jej kształtem pochyliła się Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Choć wiceminister finansów Jan Sarnowski zapewniał, że „cel ustawy jest prozdrowotny”, powołując się na OECD i WHO, eksperci i przedstawiciele branży wykazali, że motywacją do planowanej drastycznej podwyżki na alkohol i papierosy są wyłącznie kwestie fiskalne, a i one mogą nie przynieść oczekiwanych efektów ze względu na wadliwe założenia projektu.

– Naszym zdaniem ustawa nie spełnia warunku ograniczenia dostępności. Uważamy, że to zawartość alkoholu powinna być podstawą do uznania akcyzy jako mechanizmu prozdrowotnego. Dzisiaj musimy promować zachowania i produkty mniej szkodliwe – zauważył Andrzej Fal z Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Podkreślił, że to tanie piwo najczęściej inicjuje kontakt młodych ludzi z alkoholem.

Tłumaczył, że dzisiejszy system sprzyja większej dostępności piwa, co w konsekwencji powoduje, że coraz więcej Polaków nadużywa alkoholu. – Powstają piwa o niskiej zawartości Plato, niskiej jakości i wysokiej zawartości alkoholu. Może tu dochodzić do manipulacji – przekonywał.

Modernizacja systemu opodatkowania wyrobów alkoholowych jest konieczna – nie ma co do tego wątpliwości. Jeśli jednak naprawdę chcemy zadbać o zdrowie Polaków, warto pochylić się nad jej kształtem i całościowo zreformować system naliczania akcyzy na alkohol, zamiast iść na skróty i podnosić stawkę podatku na wszystkie rodzaje trunków na jednym poziomie.

Z naszych wyliczeń wynika, że na przestrzeni najbliższych sześciu lat akcyza na alkohol wzrośnie o 40–45 proc., co oznacza, że w niedługim czasie butelka najtańszej wódki będzie kosztowała nawet 50 zł. Efekt? Łatwo można to sobie wyobrazić – najubożsi konsumenci przeniosą się na czarny rynek obrotu wyrobami alkoholowymi. Koszty tej niebezpiecznej sytuacji poniesienie oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli de facto państwo polskie. Gdzie zatem obiecywane korzyści dla budżetu? Od wielu lat stoimy na stanowisku, że realne korzyści przynieść mogłoby wyłącznie ujednolicenie systemu naliczania akcyzy na różne gatunki alkoholi, tj. na piwo i wyroby spirytusowe. Z danych PARPA wynika, że aż 55 proc. etanolu, który trafia do organizmu statystycznego Polaka, pochodzi z piwa, a to właśnie ten sektor branży płaci najniższe podatki. Naliczanie akcyzy od zawartości czystego alkoholu mogłoby wnieść do kasy państwa na przestrzeni dekady nawet 40 mld zł. Dla takich korzyści warto pochylić się nad szerszą reformą akcyzową na wyroby alkoholowe i do tego zachęcamy rządzących.