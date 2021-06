Obu tym rozwiązaniom daleko jest jednak do doskonałości. W pierwszym przypadku przedsiębiorca , który sam decyduje się na przerobienie zagranicznego „dostawczaka”, albo też osoba fizyczna, która sprowadziła i zarejestrowała pojazd w naszym kraju, poczeka na rozliczenia z fiskusem do lipca 2022 r. Zasada jest bowiem taka, że jeśli pojazd (i dokonane w nim przeróbki) zostanie zgłoszony w starostwie jako auto osobowe przed sprzedażą, to akcyzę płaci ten, kto miał obowiązek zgłoszenia tych przeróbek. Wynika tak z art. 102 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 100 ust. 1a pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 694). I nie ma znaczenia to, że kamper został zaraz sprzedany.

Wybierając tę opcję, trzeba mieć jednak świadomość ryzyka, które się z nią wiąże. Chodzi o niepewność co do wysokości podatku i tym samym co do opłacalności dokonywanej transakcji. Wysokość akcyzy będzie znana bowiem dopiero za rok (w dniu powstania obowiązku podatkowego, tj. 1 lipca 2022 r.) i uzależniona od cen rynkowych podobnych aut. I trudno na ten moment przesądzić, jakie one będą: niższe czy wyższe. Dzisiaj to „wróżenie z fusów”. Ale można znaleźć też plusy tego rozwiązania, bo przesunięcie podatku o rok to przecież swego rodzaju „kredytowanie” przez fiskusa. Dlatego ten, kto chce sprzedać przerobione auto, ale nie ma dziś na podatek, może zarejestrować pojazd i czekać. Powinien jednak wziąć pod uwagę, że może to doprowadzić do kumulacji płatności w lipcu 2022 r., jeżeli w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dokona przeróbek w kilku pojazdach. Trzeba również pamiętać, że Ministerstwo Finansów widzi niedoskonałości nowych przepisów i nie wyklucza w nich zmian (pisaliśmy o tym w DGP nr 70/2021 „MF nie wyklucza zmian w akcyzie od kamperów”), a ponieważ na tym etapie nie można przesądzić, w jakim kierunku one pójdą, to też potęguje ryzyko.