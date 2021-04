Branży udało się zablokować przepis, zgodnie z którym w momencie zmiany przeznaczenia samochodu np. na kempingowy należałoby zapłacić podatek akcyzowy. We wtorek Sejm wbrew PiS przyjął senacką poprawkę do ustawy o podatku akcyzowym, odsuwającą do lipca 2022 r. termin wprowadzenia akcyzy.

Pomysłodawcy chcieli w ten sposób uniemożliwić sytuacje, w których samochody osobowe po przerobieniu na pojazdy specjalne unikają akcyzy. Według resortu finansów w ten sposób unikano płacenia podatku od 12 tys. aut rocznie. Rykoszetem dostałyby jednak kampery, przerabiane z ciężarówek. Projekt przewidywał 3,1 proc. w przypadku kamperów o pojemności silnika poniżej 2000 cm sześc. i 18,6 proc. powyżej 2000 cm sześc. – Planujemy dalsze działania na rzecz ochrony sektora. Dlatego zawiązaliśmy grupę kilkunastu firm i jesteśmy po pierwszym spotkaniu z resortem finansów – mówi Andrzej Zawiliński, prezes firmy Elcamp Globe-Traveler produkującej przyczepy. Branża chciałaby całkowicie zablokować wprowadzenie daniny, choć będzie to trudne. – Sprawdzamy, na jakich zasadach branża funkcjonuje w innych krajach, by wypracować rozwiązania, które będą korzystne dla wszystkich stron. U naszych południowych i zachodnich sąsiadów nie obowiązuje żadna danina. W Skandynawii podatek płaci się w zależności od pojemności silnika czy wagi pojazdu – mówi Zawiliński. Jego zdaniem wysoka akcyza w Polsce mogłaby niekorzystnie wpłynąć na rozwój sektora. Producenci wystąpili też z interpretacją nowych przepisów, zgodnie z którą akcyza powinna być naliczana od ceny bazowej auta, a nie jego wartości po przerobieniu. Tę pierwszą łatwo wyliczyć, a druga zależy od tego, co przedstawi producent. Może to ułatwiać nadużycia. W Polsce działa czterech dużych producentów, którzy rocznie wytwarzają 500–550 kamperów. Większość idzie na eksport, ale i w kraju sprzedaż dynamicznie rośnie. W ubiegłym roku zarejestrowano nad Wisłą ponad 3 tys. kamperów, o ponad 30 proc. więcej niż w 2019 r. Tak duża dynamika to zasługa przede wszystkim nowych pojazdów, których zarejestrowano ponad 1 tys., o prawie połowę więcej niż rok wcześniej. Branża twierdzi, że wprowadzenie akcyzy może odbić się na tych wynikach. Na razie Elcamp Globe-Traveler chce otworzyć drugi zakład, który zwiększy firmową produkcję o 100–150 proc. do ponad 200 pojazdów rocznie. Wavecamper uruchomił już dodatkową halę. – Mamy ambitne plany, ale są uzależnione od sytuacji na rynku – mówi przedstawiciel firmy Karol Szymański. O umiejscowieniu zakładów w Polsce myśleli też producenci z zagranicy. Patrycja Otto