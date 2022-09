Spytała o to spółka, która od ponad 20 lat była właścicielem nieruchomości , w której prowadzona była sezonowa działalność polegająca m.in. na wynajmie domków kempingowych oraz miejsc noclegowych w hotelu. Początkowo wypoczywali tam głównie pracownicy spółki. Potem obiekt służył również działalności komercyjnej i to do tego stopnia, że w latach poprzedzających planowaną sprzedaż tylko niewielki odsetek jego użytkowników stanowili pracownicy spółki.