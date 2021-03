Wydłużony z 31 marca do 30 czerwca ma być tylko czas na złożenie CIT-8 (i CIT-8AB) oraz zapłatę podatku. – Samo przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT to za mało. CIT i sprawozdanie przygotowuje się tak naprawdę jednocześnie – mówi Anna Kisiel. Wyjaśnia, że w pierwszej kolejności sporządza się sprawozdanie, a sporządzenie deklaracji na tej podstawie to już kwestia godziny, dwóch. – Skoro przesunięto termin na złożenie CIT-8 do 30 czerwca, to termin sprawozdania też powinien być przesunięty – uważa ekspertka.