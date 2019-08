- IP BOX to nowe rozwiązanie, które sprawia, że Polska dołącza do grona państw podatkowo przyjaznych innowatorom - mówi w rozmowie z MarketNews24 Piotr Leonarski, starszy prawnik, doradca podatkowy w Zięba&Partners. - W 2016 r. wprowadzono ulgę na B+R, a IP BOX, to druga strona tego rozwiązania.

Przedsiębiorca, który ponosił koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową, może te koszty korzystanie rozliczać podatkowo, dzięki uldze na B+R. Kiedy te koszty zaczynają przynosić efekt w postaci przychodów, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z nowego rozwiązania, czyli IP BOX.

Obniżona stawka podatku dochodowego dotyczy zarówno PIT, jak i CIT.

Informatyków powinno ucieszyć, że IP BOX obejmuje prawa autorskie do programu komputerowego.

- Stosowanie nowych zasad może rodzić trudności dla podatników, jednak nagrodą za te niedogodności może być istotna oszczędność podatkowa - ocenia mec. P.Leonarski z kancelarii Zięba&Partners.