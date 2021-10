Szczegóły poznamy dopiero w III kw. 2022 r., gdy opublikowane zostaną projekty nowelizacji dyrektywy VAT oraz rozporządzenia wykonawczego 904/2010 z 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Złożą się one na pakiet VAT in the Digital Age – jedną z priorytetowych reform podatkowych Komisji Europejskiej.

W pakiecie VAT in the Digital Age znajdą się też zmiany w zakresie elektronizacji rozliczeń oraz wymiany informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych. W grę wchodzą trzy modele, Bruksela nie zdecydowała jeszcze, który z nich wybrać.

Pierwszy model byłby w praktyce dość podobny do obecnych reguł, a więc nie wiązałby się z wieloma zmianami. Unijni przedsiębiorcy byliby odpowiedzialni za gromadzenie danych z ewidencji VAT w formacie elektronicznym, np. w Polsce za pomocą pliku JPK_VAT. Informacje te trafiałyby do fiskusa, który mógłby porównać je ze informacjami zebranymi przez drugie państwo unijne. Ewentualne różnice byłyby podstawą do wszczęcia postępowania kontrolnego. Nadal poszerzany byłby zakres obowiązkowego e-fakturowania, na które decyduje się coraz więcej państw unijnych. Przypomnijmy, że w Polsce przedsiębiorcy mogliby korzystać z e-faktur już w 2022 r. w ramach Krajowego Systemu e-Faktur. Rok później byłoby to już obowiązkowe. Nowelizacja ustawy o VAT, która zakłada e-fakturowanie, jest obecnie w Senacie (20 października br. senacka komisja zdecydowała się wprowadzić do niej poprawki).