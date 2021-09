Problem wynikł z tego, że pod koniec 2016 r. związek utracił status polskiego związku sportowego w rozumieniu art. 82 ustawy o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) i ma obecnie wyłącznie status stowarzyszenia. Powstało pytanie, czy mimo to nadal, organizując zawody wędkarskie, może on korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o tym podatku. Jeśli by się to potwierdziło, to związek nadal nie musiałby doliczać podatku do opłat startowych pobieranych od zawodników.