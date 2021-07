W sprawie rozpatrzonej przez lubelski sąd 16 lipca br. (sygn. akt I SA/Lu 208/21, nieprawomocny) chodziło o spółkę, która nie opłaciła w terminie 90 dni należności wynikających z faktur VAT. Jako dłużnik miała więc obowiązek korekty odliczonego podatku z niezapłaconych faktur. Ponieważ tego nie zrobiła, to m.in. zawyżyła kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy i do przeniesienia. Dopiero po kontroli organu skorygowała VAT. Mimo to naczelnik urzędu celno-skarbowego wymierzył jej 30-proc. sankcję VAT. Podkreślił, że obowiązek taki wynika z brzemienia przepisów – w tym przypadku art. 112b ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o VAT. Przepis brzmi bowiem tak: „naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego (...) ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe”.