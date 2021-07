Na problem ten zwracaliśmy już uwagę w artykule „VAT zniechęca prawników do bycia kuratorem” (DGP nr 103/2021). Wracamy do niego, bo właśnie do Trybunału Konstytucyjnego została złożona skarga na przepisy rozporządzenia z 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej (Dz.U. poz. 536).