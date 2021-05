Teraz nowelizacją zajmą się senatorowie. Mają na to 30 dni, więc powinna ona zacząć obowiązywać zgodnie z planem, czyli od 1 lipca br. To ważne, bo dostosowuje ona ustawę o VAT do unijnego pakietu e-commerce. Pakiet zadziała, jeśli wdrożą go wszystkie kraje UE . Jak informowaliśmy w artykule „Pakiet e-commerce. 1 lipca to data graniczna” (DGP nr 95/2021), kraj, który nie zdąży wdrożyć pakietu e-commerce do tego czasu, musi liczyć się z postępowaniem naruszeniowym, które może zakończyć się skargą do Trybunału Sprawiedliwości UE, a w razie niekorzystnego wyroku – sankcjami finansowymi.