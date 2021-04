Na razie to jeszcze projekt, ale zmienione zasady mają dotyczyć już rozliczeń za kwiecień, a więc byłyby stosowane w JPK_V7 składanym do 25 maja br.

Tadeusz Kościński: Split payment dla wszystkich faktur? To możliwe [WYWIAD]

Zdaniem ekspertów kluczowe jest to, że o dobrowolnym zastosowaniu split paymentu decyduje nabywca w chwili dokonywania płatności. Sprzedawca, wystawiając fakturę, nie może więc wiedzieć, czy klient zapłaci w tradycyjny sposób czy w podzielonej płatności

– W konsekwencji, aby właściwie zastosować oznaczenie MPP w jednolitym pliku kontrolnym, sprzedawca musiałby nie tylko, jak dotychczas, monitorować, czy dany klient w ogóle mu zapłacił, ale też, w jaki sposób to zrobił, czyli czy zastosował MPP. Taki dodatkowy obowiązek z pewnością będzie sporym obciążeniem dla przedsiębiorców – uważa Krzysztof Jaros.

Niewykluczone, że opisywany problem rozwiąże się sam, jeżeli wejdą w życie inne plany resortu finansów. We wtorkowym wywiadzie dla DGP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński poinformował o rozważanej przez MF koncepcji, aby przepisy o podzielonej płatności stały się w przyszłości obowiązkowe dla wszystkich podatników (patrz „Mam nadzieję, że będziemy mogli szybko otwierać gospodarkę”, DGP nr 61/2021). Minister nie podał jednak żadnej daty, natomiast zapewnił, że resort nie wprowadzi tej zmiany bez konsultacji z przedsiębiorcami. Jako możliwe wskazał też inne rozwiązanie – obniżkę progu dla obowiązkowego split paymentu (obecnie 15 tys. zł). Niewątpliwie pełne upowszechnienie split paymentu wyeliminowałoby wątpliwości co do tego, kiedy należy zastosować symbol MPP w JPK_V7.