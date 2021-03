Wiceminister podczas wywiadu w Polskim Radio powiedziała, że "obecnie trwają rozmowy na temat przedłużenia pomocy finansowej dla tych gałęzi gospodarki, które w dalszym ciągu dotknięte są locdownem, a także dla województw, w których rozszerzono zakres ograniczeń w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem. Wskazała też, że jest rozważana też możliwość rozszerzenia tarczy branżowej o kolejne kody PKD.

Pytana o możliwość obniżenia stawki VAT dla branży gastronomicznej powiedziała, że "jest projekt, który trafił do mnie z biznesu, a ja go rekomenduję". Zaznaczyła, że niższy VAT miałby obowiązywać czasowo, wyłącznie do końca 2021 r. Wskazała, że obecnie trwają bardzo intensywne rozmowy m.in z przewodniczącym Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarym Kazimierczakiem. "Wiem, że ten temat również pojawił się w rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą. Nie mogę tutaj podać szczegółów, ale Rada Ministrów o tym projekcie wie, został on przedłożony, ja go rekomenduję, jako instrument pozytywnie działający na dotkniętą pandemią branżę" - powiedziała.