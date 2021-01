Zbycie części budynku wykorzystywanej do własnych potrzeb mieszkaniowych w ogóle nie jest opodatkowane VAT. Natomiast zwolniona z podatku jest sprzedaż części, która była wykorzystywana do działalności gospodarczej, o ile ma miejsce co najmniej dwa lata po pierwszym zasiedleniu ‒ wyjaśnił dyrektor KIS.

Chodziło o podatnika, który w 2013 r. wybudował dom i przez kilka lat używał go wyłącznie do celów mieszkalnych. Później jednak zaczął wykorzystywać jego niewielką część (jeden pokój) na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej . Ostatecznie, pod koniec 2020 r., postanowił sprzedać dom. Nie wiedział, co z VAT. Sądził, że wolno mu sprzedać dom bez podatku ze względu na zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Wskazał, że dostawa będzie miała miejsce po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, przez które ‒ jak twierdził ‒ należy także rozumieć wykorzystywanie budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Dodał, że budynek nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, więc nie może być mowy o jego ulepszeniu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że sprzedaż domu nie będzie objęta podatkiem, z tym że zwolnienie, na które powołuje się podatnik , będzie dotyczyć wyłącznie tej części domu, która była wykorzystywana na potrzeby firmy. Co innego natomiast ze zbyciem pozostałej części domu, która była wykorzystywana wyłącznie na potrzeby prywatne. W tym przypadku ‒ jak stwierdził dyrektor KIS – w ogóle nie będzie VAT i to nie z powodu ustawowego zwolnienia , lecz dlatego, że sprzedaż tej części budynku będzie działaniem w sferze prywatnej, do której ustawa o VAT nie ma zastosowania. Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.561.2020.3.WR Patrycja Dudek