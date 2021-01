Spółka, która o to spytała, należy do międzynarodowej grupy kapitałowej i kupuje towary i usługi od unijnego podmiotu powiązanego. Zwróciła uwagę na to, z rozporządzenia nie wynika, by oznaczenie TP trzeba było stosować w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług od zagranicznego podmiotu powiązanego. Uznała więc, że taki obowiązek jej nie dotyczy.