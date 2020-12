Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Stwierdził, że świadczone przez podatnika usługi montażu krzeseł w kinach, zmiany obicia oraz mycia i czyszczenia nie mają wystarczająco bezpośredniego związku z nieruchomością. Zwrócił uwagę na to, że krzesła mogą być łatwo zdemontowane, bez jakiegokolwiek istotnego uszkodzenia, zniszczenia lub zmiany w nieruchomości (fundamentach bądź w konstrukcji stalowej). Na nowo trzeba wykonać jedynie podesty, co jednak nie będzie wpływało na możliwość wykorzystania krzeseł na innej nieruchomości, gdzie mogą one zostać ponownie zamontowane.