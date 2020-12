Jeśli zdania nie zmieni, to najpóźniej od 1 stycznia 2021 r. restauratorzy i hotelarze będą musieli stosować kasy online. Dotyczy to również sprzedawców węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu, a przeznaczonych do celów opałowych.