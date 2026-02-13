Spółka nie musi rejestrować na kasie fiskalnej sprzedaży treści cyfrowych opłacanej Blikiem. Wynika to z par. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie) w zw. z poz. 42 załącznika do niego.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Z obowiązku tego można być zwolnionym na zasadach określonych w rozporządzeniu. W interesującym nas zakresie należy wskazać, że na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Przy czym w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (par. 2 ust. 2 rozporządzenia).

Uwaga! W poz. 42 załącznika do rozporządzenia wymieniono: „Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła”.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z par. 4 rozporządzenia dostawy niektórych towarów i usług zostały wyłączone z prawa do stosowania zwolnień, o których mowa w par. 2 i 3 rozporządzenia.

Czy warunki stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży są spełnione?

Aby przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 42 załącznika do niego, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,

przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w par. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do których nie stosuje się zwolnień.

W analizowanej sprawie należy stwierdzić, że ww. warunki zostały spełnione. Jak bowiem wynika z opisu stanu faktycznego, płatność nabywców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) za świadczone przez spółkę usługi będzie dokonywana za pośrednictwem instytucji płatniczej na rachunek spółki wyłącznie za pomocą aplikacji Blik. Zatem spółka zapłatę za wykonane usługi otrzyma w całości na rachunek bankowy. Ponadto z prowadzonych ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za świadczenie tych usług jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana płatność. Ponadto sprzedawane przez spółkę treści cyfrowe nie zostały wymienione w par. 4 ust. 1 rozporządzenia jako wyłączone z możliwości stosowania zwolnienia.

Wnioski

Spółka może nie ewidencjonować przy pomocy kasy rejestrującej sprzedaży treści cyfrowych, za które otrzyma zapłatę od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą aplikacji Blik. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 września 2025 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.671.2025.1.JG; z 21 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.606.2022.2.ASZ). ©℗