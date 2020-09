Dla państwa ważniejsza akcyza od przyjemności niż podatek dochodowy od jej wytwórców

żródło: DGP

Grupa tych firm – producentów i hurtowników alkoholu i papierosów oraz właścicieli loterii czy kasyn (nie w każdym przypadku stanowi to całość biznesu) – miała w ub.r. ponad 92 mld zł przychodów i wykazała w swoich zeznaniach 4,4 mld zł dochodu do opodatkowania. Łączny CIT to kwota niemal 818 mln zł. Kilka przedsiębiorstw wykazało straty, co pozwoliło im nie płacić albo zmniejszyć wymiar CIT-u. Podatek dochodowy od tych przedsiębiorstw to niewielka część zarobku państwa na „przyjemnościach”. Daleko mu do akcyzy. A łączne wpływy można powiększyć jeszcze o VAT czy podatek płacony przez pracowników koncernów tytoniowych, alkoholowych czy firm działających na rynku gier losowych. Przykładem może być Totalizator Sportowy. „Rok 2019 był rekordowy w historii spółki. Jej przychody wzrosły o ponad 90 proc. do prawie 10 mld zł, a wartość wpłaconego do budżetu państwa podatku od gier przekroczyła pierwszy raz w historii 1 mld zł przy łącznej wartości kontrybucji do budżetu państwa w wysokości blisko 2,4 mld zł – o 12 proc. wyższej niż w roku 2018” – tak podsumowywała wyniki firma (podatek dochodowy był niższy niż w poprzednich latach).